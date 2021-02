Simeone pas dÃ©rangÃ© par la dÃ©localisation d'AtlÃ©tico-Chelsea

La Ligue des champions revient la semaine prochaine. L'Atlético affrontera le Chelsea de Tuchel.

Le match ne se jouera pas comme prévu au Wanda Metropolitano mais à Bucarest, en raison des restrictions des différents pays de l'Union européenne liées au coronavirus.

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, a encouragé ce vendredi à travailler, à se préparer et à "profiter" de ce match. "Il faut jouer peu importe le lieu et la date", les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

"Je ne pense pas qu'il soit important de donner un avis, parce que cet avis n'y changera rien. Comme nous vivons un moment social complexe dans le monde, où il est déjà difficile d'être compétitif et de faire notre travail, nous ne pouvons que nous préparer et profiter de ce que nous avons, c'est-à-dire jouer où peu importe le lieu et la date. Il n'y a pas de problème", a répondu Simeone.

Les restrictions à l'entrée en Espagne des citoyens du Royaume-Uni à cause de la souche britannique, prolongées jusqu'au 2 mars, empêchent le déplacement de Chelsea vers la capitale espagnole pour jouer au Wanda Metropolitano. Le match aller du 23 février prochain a donc été déplacé au stade national de Bucarest. Le match retour est pour l'instant maintenu à Londres.