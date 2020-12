Simeone reconnaît son erreur : "L'entraîneur s'est trompé"

Grand travail de Zinedine Zidane samedi soir pour contrer la tactique de Diego Simeone, et rendre inoffensifs les Colchoneros afin d'aller décrocher la victoire au Di Stéfano.

Diego Simeone n'a pas su réagir et changer de tactique pour permettre à son équipe de se réveiller. Sans oublier ses changements qui ont surpris, dont la sortie de Joao Felix avant l'heure de jeu.

L'entraîneur argentin a reconnu son erreur après la rencontre en conférence de presse : "La critique est juste et méritée, mais il est vrai que nous sortions d'un gros effort en Ligue des champions, le stress de la qualification et la charge émotionnelle. Je ne cherche pas d'excuse, nous avons mal joué. L'entraîneur n'a pas eu la lucidité pour savoir comment résoudre notre problème, et les joueurs n'ont pas pu apporter de réponses à ce que demandait la partie."

"Sur le plan de l'entraîneur, oui, je retiens quelques trucs à améliorer. Ils ont été supérieurs, cela s'est vu. Oui, on peut avoir un mauvais soir, et, oui, cela fait mal. (...) On a mal joué, on n'a pas fait circuler le ballon, on n'a pas réussi à créer de connexions au milieu du terrain, on n'a pas réussi à mettre des passes entre les lignes... Rien. Maintenant, il faut se ressouder, se reconcentrer, et donner le meilleur", a reconnu l'entraîneur de l'Atlético Madrid.

Diego Simeone est aussi revenu sur le changement de Joao Felix : "Joao, quand il joue, il veut toujours donner plus que ce qu'il n'a déjà pu donner, finir les 90 minutes... Mais c'est mon interprétation de sa colère."