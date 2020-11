Simeone reconnait un changement de style depuis l'arrivée de Suárez

L'Atlético Madrid va pouvoir compter sur Luis Suárez pour son déplacement en Russie ce mardi en Ligue des champions, lui qui n'avait pas joué ce week-end contre Osasuna en championnat.

Les Colchoneros se rendent en Russie pour affronter le Lokomotiv Moscou. En conférence de presse, Diego Simeone a évoqué le changement de style de son équipe depuis l'arrivée de Luis Suárez.

"Je crois que tout ce changement de style est dû à la présence de Suarez. Il a besoin qu'on l'approvisionne en ballons. Diego Costa et Alvaro Morata avaient d'autres caractéristiques pour pouvoir jouer dans l'espace. Nous cherchions d'autres options. Luis a besoin de plus de gens près de lui, de jouer là où il fait mal et l'équipe travaille pour trouver le chemin du but", a déclaré Diego Simeone en conférence de presse.

"Avec ses caractéristiques, Suarez nous pousse à le mettre dans les meilleures conditions. Et évidemment, les équipes sont construites de cette façon. Avec Radamel Falcao nous avons joué d'une manière, avec Costa d'une autre et avec Suarez nous devons nous adapter à une nouvelle situation", a-t-il ajouté.