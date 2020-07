Simeone répond aux polémiques sur la VAR

L'Atlético Madrid et le Real Madrid font partie des trois équipes avec le Celta Vigo qui ont bénéficié du plus de penaltys sifflés en leur faveur depuis la reprise de la Liga début juin : 4 pour l'Atlético, 3 pour le Real Madrid, et 5 pour le Celta.

Cette multitude de penaltys est aussi la conséquence d'erreurs défensives plus communes depuis la reprise en raison de la baisse du niveau physique. Mais le fait que le Real Madrid, leader, ait bénéficié de plus de penaltys que beaucoup agace les supporters d'autres équipes.

Bartomeu, président du FC Barcelone, a même insinué dimanche soir que la VAR fonctionnait "toujours" en la faveur des mêmes équipes. Questionné sur le sujet, Simeone a répondu aux polémiques.

"Je n'ai aucun doute sur le fait que la VAR est plus juste avec ceux qui gagnent. Si tu as beaucoup de penaltys en ta faveur, c'est parce que tu es beaucoup dans la surface rivale", a expliqué l'entraîneur argentin.

"On sera lésé comme on sera avantagé mais au moins maintenant c'est clair au niveau des hors jeu ou des penaltys", a-t-il ajouté sur le sujet.