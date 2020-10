Simeone satisfait des dernières prestations de Lemar

Comme révélé par la presse madrilène il y a quelques semaines, Simeone croit toujours en Thomas Lemar.

Le Français, en difficulté à l'Atletico Madrid, n'a inscrit que trois petits buts en 75 rencontres. Il est encore très loin de son niveau affiché avec l'AS Monaco.

Titulaire contre le Betis samedi, l'ailier gauche a montré des signes encourageants.

En conférence de presse, son entraîneur s'est montré satisfait de sa prestation. "Lemar s'efforce de s'améliorer. À Vigo, il a joué un match important et à Munich, il a bien réussi. Aujourd'hui (samedi, ndlr), il était sur courant alternatif, avec de bonnes choses au début et d'autres moins bonnes, mais comme toute l'équipe en première mi-temps. J'ai une confiance absolue dans sa qualité et son jeu. Bien sûr, je continuerai à lui faire confiance car il est l'un de nos joueurs", a déclaré El Cholo à l'issue de la victoire contre les Andalous (2-0).