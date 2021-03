Simeone-Zidane, qui a l'avantage dans le derby de Madrid ?

Ce dimanche à 21h, Zinédine Zidane et Diego Simeone s'affronteront pour la 16e fois à la tête du Real Madrid et de l'Atlético. La dernière rencontre a eu lieu le 12 décembre et ce jour-là, les Merengue se sont imposés 2-0 au stade Alfredo Di Stéfano.

Pendant le mandat des deux entraîneurs, les deux équipes ont connu une véritable révolution. À eux deux, ils ont remporté 18 titres, 7 pour l'Argentin et 11 pour le Français, dont la Liga, l'Europa League, la Supercoupe et les 4 Ligues des champions de Zidane, dont deux obtenus contre Simeone.

Mais après tant d'années, quel est le bilan de cette confrontation particulière ? Elle est en faveur de Zinédine Zidane, qui totalise 7 victoires, 5 nuls et seulement 3 défaites contre l'Atlético de Cholo Simeone.

Il est intéressant de noter que le premier derby avec Zidane sur le banc du Real Madrid s'est terminé par une victoire 1-0 de l'Atlético au Santiago Bernabéu. Le but d'Antoine Griezmann à la 52e a fait la différence, même si l'entraîneur français prendra sa revanche des mois plus tard de belle manière.

En mai, ils se rencontrent à Milan dans cette finale de la Ligue des champions qui se termine par un match nul, mais que le Real Madrid finit par remporter aux tirs au but. C'était la onzième 'Coupe aux grandes oreilles' et le début du succès de Zidane contre Simeone.

Curieusement, depuis la victoire 3-7 de l'Atlético sur le Real Madrid en pré-saison, les Rojiblancos n'ont pas réussi à mettre un frein à la fortune de leurs voisins. Ils n'ont réussi à prendre qu'un point et n'ont pas marqué contre eux depuis un an et demi.