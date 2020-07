Six joueurs poussés vers la sortie par Manchester United ?

Manchester United offre du beau spectacle depuis quelques mois en Premier League et cherche toujours à décrocher une place pour la Ligue des champions en cette fin d'exercice.

Cependant, les Red Devils en veulent plus et espèrent pouvoir recruter des joueurs importants afin de les intégrer au projet et viser de plus grands objectifs dans les prochaines années.

Et selon le 'Telegraph', les Mancuniens seraient prêts à vendre certains joueurs pour en recruter de nouveaux. Six joueurs seront donc mis en vente cet été sur le mercato.

En ce qui concerne Alexis Sánchez et Chris Smalling, ils devraient rester dans les équipes où ils jouent actuellement en prêt, alors que les Mancuniens sont en négociation pour leurs transferts. Marcos Rojo, prêté en Argentine, sera lui aussi inviter à partir.

Solskjaer voudrait vendre trois autres joueurs qui font actuellement partie de son effectif : Phil Jones, Jesse Lingard et Diogo Dalot. Les trois joueurs ne font pas partie des plans de l'entraîneur et ont vu leur temps de jeu diminuer lors des derniers mois.