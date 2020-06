'Sky Sports' : Accord trouvé entre la Juve et le Barça pour le transfert d'Arthur

La Juventus et le FC Barcelone aurait trouvé un accord pour le transfert sec d'Arhur. Pour l'instant, et selon 'Sky Sports', les deux clubs ont conclu un accord pour le prix de l'opération, qui atteindrait 80 millions d'euros.

Toujours selon la source, il faudrait encore convaincre le joueur brésilien, car c'est l'une des étapes les plus importantes pour conclure le transfert. L'intention de la Vecchia Signora est de construire son milieu de terrain autour de l'ancien joueur du Grêmio.

Quant à son salaire, le club italien lui versera plus que ce qu'il reçoit actuellement à Barcelone, ce qui signifie qu'Arthur recevra cinq millions d'euros par an.

La source citée explique que le directeur sportif de la Juve, Fabio Paratici, a refusé de conclure l'accord avant le 30 juin, date à laquelle le Barça devait trouver 70 millions d'euros.

Arthur est déjà dans le viseur du club turinois depuis des semaines, mais son objectif est de continuer à se battre pour obtenir une place dans l'équipe de Setién. Néanmoins, dans les derniers jours, il aurait accepté de négocier et il parlerait déjà avec le directeur sportif de la Juve.

Arthur semble être plus proche de jouer aux côtés de Cristiano la prochaine saison, que de Messi. Cependant, il faut encore obtenir l'approbation d'Arthur, qui semble être le seul problème dans cette opération.