Islam Slimani lâche ses vérités

Dans un entretien au magazine 'France Football', Islam Slimani a évoqué sur son arrivée à Monaco l'an dernier, sa relation technique avec Ben Yedder et le management de Robert Moreno.

Lors de sa présention à la presse, le Fennec a eu l'impression qu'il n'existait pas... "Personne ne croyait en moi. Je me souviens lors de ma présentation en conférence de presse, il y avait Wissam Ben Yedder, Henry Onyekuru et le président Oleg Petrov. Les journalistes posaient des questions à tout le monde sauf à moi... C'était comme si je n'existais pas. Je me suis dit dans ma tête : 'Vous allez bien voir qui est Slimani' J'ai eu envie de montrer que j'avais des qualités et que, si j'étais là, ce n'est pas du tout par hasard", commence-t-il.

Sur son entente avec Ben Yedder : "Dès que je suis arrivé, j'ai trouvé une belle complicité avec lui. Sur le terrain, il est évident que l'on se complète parfaitement. C'est un joueur intelligent, très adroit devant le but. Il prend la profondeur, il a des crochets courts redoutables. Il sait aussi jouer en première intention, avec des remises dans le bon timing. À côté, je m'occupais de fixer et de décrocher en jouant les seconds ballons ou en le cherchant dans l'espace. Très honnêtement, on ne l'a pas vraiment travaillé à l'entraînement. C'était tout simplement naturel..."

L'ex Sportinguista a également évoqué sa relation tumulteuse avec Robert Moreno. "De ma part, il n'y avait aucun problème à son égard. Avant même qu'on commence quoique ce soit, il m'a dit que je serai remplaçant et que je ne jouerai plus. Il est arrivé et il savait déjà. Il ne m'a même pas laissé la chance de prouver le contraire. Il n'y avait aucune concurrence possible. Il m'a juste dit : 'Islam, tu étais un des meilleurs lors de la phase aller. Je vais jouer avec un seul attaquant, et toi tu seras remplaçant'.", a-t-il indiqué.