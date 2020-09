Sneijder approuve le choix de Van de Beek

Donny van de Beek s'est entendu dire que "le football anglais lui va mieux que le football espagnol", Wesley Sneijder étant d'avis que Manchester United a décroché un "joueur complet". Un transfert de 39 millions d'euros a conduit l'international néerlandais chez les pensionnaires d'Old Trafford qui apprécient grandement son style. À 23 ans, le joueur formé à l'Ajax est considéré comme ayant atteint un stade de sa carrière où un nouveau défi est requis.

Il a été suggéré que Van de Beek est devenu "trop bon" pour l'Eredivisie, avec ses qualités évidentes méritant une scène beaucoup plus grande. Manchester United est sur le point de lui offrir cela, avec la Premier League et de Ligue des champions, les Red Devils remportant la course pour un joueur très courtisé. Il est apparu à un moment donné que le talentueux meneur de jeu se dirigerait vers la Liga, le Real Madrid mettant en place un gros contrat, et Zinedine Zidane le voulant absolument.

Ces discussions ont échoué, cependant, la perte des Merengue a provoqué le gain des Red Devils. Wesley Sneijder pense que Manchester United a réussi une bonne affaire. L'ancienne star de l'Ajax et du Real Madrid approuvant le choix de son compatriote pour Voetbal International : "C'est le bon moment. Manchester United est un club fantastique et je pense qu'il y va aussi mieux. Le football anglais lui convient mieux que le football espagnol. C'est un joueur complet. J'aime vraiment ses actions en cours d'exécution".

"C'est quelqu'un qui créé de l'espace, qui a beaucoup de profondeur et qui cherche toujours les bons moments pour aller plus loin. Il est toujours au bon endroit et continue de bien jouer au football", a ajouté le Néerlandais. Sneijder n'est pas le premier à affirmer que Van de Beek a profité de l'échec du passage à Santiago Bernabeu. L'ancien entraîneur des jeunes de l'Ajax, Ruben Jongkind, a déclaré au Manchester Evening News: "Il aime les défis et il a cet état d'esprit qu'il veut aller plus loin à chaque fois. Je pense que c'est un meilleur moment que, par exemple, [Justin] Kluivert à l'AS Roma, c'était trop tôt".

"C'est aussi un bon club dans lequel évoluer. Manchester United a une histoire où il recrute de jeunes joueurs, je pense que c'est un excellent choix, bien meilleur que le Real Madrid, je pense que cela aurait été un désastre. Le style de jeu ressemble plus à Donny à United qu'au Real Madrid", a conclu Jongkind. Van de Beek, qui a intégré un milieu de terrain à Old Trafford comprenant déjà Bruno Fernandes et Paul Pogba, espère faire ses débuts à la compétition avec United lors de l'ouverture de la saison de Premier League 2020-21 avec un rendez-vous à domicile contre Crystal Palace le 19 septembre.