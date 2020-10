Soir de Ligue des champions à Madrid, confiance totale en Zidane

La Liga et autres championnats sont entre parenthèses depuis hier et ont laissé place à la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des champions.

La coupe aux grandes oreilles arrive au moment où le Real n'est pas au mieux en championnat, les Merengues restent sur une défaite à domicile face à Cádiz, le promu de Liga. Bouffée d'air frais ou second coup de massue, pour Zidane ce match pourrait s'avérer plus important qu'il en a l'air.

Toujours est-il qu'à Madrid, la direction du club place sa confiance en Zizou, c'est en tout cas ce qu'assure 'AS'. Pour le quotidien espagnol, tous s'accordent à dire qu'il n'y a meilleur que Zidane pour diriger le banc madrilène.

Ce mercredi, le stade Alfredo Di-Stéfano ouvre ses portes au Shakhtar, un habitué des phases de poules de Ligues des champions, qui on le sait, tentera tout pour bousculer un Real qui est au bord du doute.