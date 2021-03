Soldado est à 6 matchs de prolonger jusqu'en 2022 à Grenade

Roberto Soldado est devenu l'un des joueurs emblématiques de cette équipe de Grenade. L'Espagnol a marqué 11 buts et a délivré 6 passes décisives lors des 39 matchs qu'il a disputés cette saison.

Pour prolonger, le joueur s'est mis d'accord sur les mêmes conditions que celles de son dernier contrat : si le natif de Valence joue un minimum de 45 minutes en 25 matchs officiels, il restera à Grenade jusqu'en 2022.

La clause inclut également le maintien en Liga mais à ce stade de la saison, cet objectif semble déjà atteint.

Soldado est à six matchs d'une prolongation. S'il joue au moins 45 minutes à chaque match, il prolongera automatiquement. Selon 'AS', même si cet objectif n'était pas totalement rempli, Grenade pourrait lui proposer un an de plus.