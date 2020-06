Solskjaer prend la défense de David De Gea

Le but de Bergwijn lors du Tottenham-Manchester United a donné aux détracteurs de David de Gea l'occasion de critiquer le gardien de but. L'un d'eux était Roy Keane, une légende des Red Devils. Un jour plus tard, c'est Solskjaer qui le défend.

L'entraîneur de Manchester United a pris la défense de son joueur, qui s'est dit "déçu" par l'action du but de Tottenham vendredi.

"David est évidemment déçu, mais le ballon se déplaçait dans les airs", a-t-il ajouté dans un premier temps.

Avant de poursuivre : "Nous avons bien réagi et il a réalisé un bon arrêt environ cinq minutes après. Quand il a sauvé cela, au moins nous étions dans le match jusqu’à la mi-temps."

Concernant les critiques de Roy Keane à l'égard de De Gea, il a déclaré : "Roy a été un fantastique milieu de terrain et est un grand ami. Je ne suis pas sûr qu'il aurait pu l'arrêter [le but de Bergwijn, ndlr] non plus", a-t-il déclaré.