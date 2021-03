Ole Gunnar Solskjaer veut garder Cavani

Après l'élimination en FA Cup contre Leicester, Solskjaer a été interrogé sur l'avenir de Cavani, qui, entre blessures et décisions techniques, n'a pas beaucoup joué ces derniers temps.

Cependant, le coach de Manchester United souhaite qu'il reste au-delà de cette saison. "On parle avec Edi. C'est un attaquant de haut niveau et peu importe ce qu'il décidera, on verra. On entretient de bonnes discussions avec lui. On veut une équipe compétitive et on a besoin de quelqu'un devant pour marquer des buts. Donc on cherche.", a souligné le Norvégien.

Cavani a la possibilité de partir à la fin de son contrat, soit le 30 juin prochain. Boca Juniors le suit de près, mais la décision finale sera prise par l'attaquant uruguayen.