"Bruno Fernandes a rÃ©veillÃ© tout le monde !"

Ole Gunnar Solskjaer a salué Bruno Fernandes pour son "très bon début" à Old Trafford, insistant sur le fait que la nouvelle star de Manchester United "a réveillé tout le monde". Manchester United a connu une amélioration significative de ses résultats depuis l'arrivée de Bruno Fernandes en provenance du Sporting CP lors du mercato hivernal. 55 millions d'euros ont été investis dans un joueur qui n'avait pas encore fait ses preuves au plus haut niveau dans un championnat majeur, mais il s'est rapidement installé dans son nouvel environnement pour justifier le montant important placé en lui.

Les Red Devils n'ont pas perdu un match avec Bruno Fernandes orchestrant le jeu des Mancuniens dans l'entrejeu, et ils pourraient étendre leur récente séquence à 17 matches sans défaite toutes compétitions confondues s'ils remportent une victoire à l'extérieur contre Aston Villa jeudi. Le joueur de 25 ans a marqué sept buts et délivré six passes décisives lors de ses 14 premières sorties sous les couleurs de Manchester United, aidant l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer à réapparaître dans la course pour terminer parmi les quatre premiers en championnat et potentiellement remporter la FA Cup et la Ligue Europa.

"McTominay apprend de Matic"

L'entraîneur norvégien a déclaré lors d'une conférence de presse : "Je pense que c'est allé dans les deux sens. Bruno est arrivé dans le club, il a vu combien il y a de bons joueurs à Manchester United, nous l'avons aidé et avons été aidés par ses attributs, ça a été une bonne petite relation qui s'épanouit et il peut aussi sentir que nous l'aidons à s'améliorer."

"Il est venu et a réveillé tout le monde et ce fut un très, très bon début jusqu'à présent", a ajouté le Norvégien. Un autre homme qui a fait partie intégrante de la résurrection de Manchester United est Nemanja Matic, qui a été récompensé pour ses récentes performances avec un nouveau contrat de trois ans lundi. Le Serbe a mis l'ancienne star du centre de formation mancunien, Scott McTominay, sur le banc de touche, mais Solskjaer est confiant quant aux capacités de l'international écossais "d'apprendre" beaucoup de son coéquipier plus expérimenté afin d'avoir un rôle plus important dans l'avenir.

"McTominay apprend de Matic, Scott est encore un jeune garçon, sept ou huit ans plus jeune que Nemanja", a ajouté le manager de United. "Nemanja a officiellement déclaré à quel point il peut se voir en Scott. Ils peuvent rebondir les uns sur les autres, ce n'est jamais facile. Tant de fois j'ai dit à Nemanja que je fais jouer Scott aujourd'hui et il l'accepte et, inversement, ils l'acceptent, ils peuvent jouer ensemble et je suis sûr Scotty apprendra de Nemanja. Ses qualités et la façon dont il a fait son travail ont été formidables".