Solskjaer compare Fernandes à Cristiano Ronaldo

Bruno Fernandes a une présence similaire à celle de Cristiano Ronaldo à Manchester United, selon Ole Gunnar Solskjaer. Le coach norvégien est toujours aussi impressionné par ce que réalise son milieu de terrain pour sa première année dans le nord-ouest d'Angleterre.

Le meneur de jeu a été une vraie révélation depuis son arrivée au Théâtre des rêves en provenance du Sporting CP en janvier, avec 21 buts et 13 passes décisives en 35 apparitions. Le joueur de 26 ans n'a raté que deux matchs avec United et l'équipe a mis en moyenne 2,2 buts par rencontre lorsqu'il était présent.

Fernandes était à nouveau très en vue lors des exploits du club en Ligue des champions en milieu de semaine, où il a marqué un doublé en première période contre Istanbul Basaksehir, portant à trois son nombre de matches avec au moins un but marqué après ceux contre Everton et West Brom.

De telles performances ont donné lieu à des comparaisons avec son coéquipier portugais Ronaldo, qui était vénéré par les fans de United pendant son séjour au club, après avoir marqué 118 fois en 292 matchs et passé du statut d'un grand espoir à celle de star internationale.

Solskjaer était un coéquipier du légendaire attaquant de la Juventus à United et pense que Fernandes peut avoir le même impact que son compatriote. "Il a définitivement cette présence et une influence et un impact sur ses coéquipiers, vous pouvez simplement regarder les résultats que nous avons obtenus depuis son arrivée", a déclaré le patron de United lors d'une conférence de presse avant le voyage de dimanche en Premier League à Southampton. .

«Il a beaucoup d'énergie, de leadership, c'est un joueur d'équipe, ce qui est la clé ici pour nous pour l'avenir", a ajouté le technicien scandinave à propos de l'international lusitanien.

"Certains joueurs devront s'asseoir et se reposer. Je n'avais pas hâte de le dire à Bruno quand il était au repos contre Leipzig mais il n'avait absolument aucun problème, comme Marcus [Rashford]. Ils savent que cette saison est difficile et c'est ainsi que nous construisons cette équipe, la culture de l'équipe - c'est l'équipe, pas les individus et Bruno l'a prouvé à maintes reprises, c'est l'équipe avant le 'je'."

Les Red Devils tenteront de remporter un troisième succès de rang pour la première fois cette saison lorsqu'ils affronteront les Saints ce week-end, alors qu'ils tentent d'accéder au Top 4 du classement après un rendement mitigé durant le premier mois de la saison.