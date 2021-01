Solskjaer ouvre la porte à un départ de Lingard

Après le match contre Liverpool (3-2) en FA Cup dimanche après-midi, Ole Gunnar Solskjaer, entraîneur de Manchester United, a évoqué devant les médias l'avenir de Jesse Lingard.

"Il veut jouer au football et nous devrons nous asseoir avec Jesse et prendre une décision. Il s'est entraîné ce matin (dimanche) avec un petit groupe qui ne faisait pas partie de l'équipe. Je suis très heureux d'avoir Jesse autour de nous, mais c'est un professionnel. Je sais qu'il était prêt à jouer aujourd'hui et qu'il aurait bien joué", a confié le coach norvégien.

Jesse Lingard pourrait quitter Old Trafford sous forme de prêt dès cet hiver. Il est notamment suivi par plusieurs clubs, dont l'OGC Nice et le FC Porto.

Au placard à MU, l'Anglais veut retrouver du temps de jeu ailleurs et espérer disputer l'Euro avec l'Angleterre.