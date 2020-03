Solskjaer confirme que Matic va rester à United

Matic ne va nulle part l'été prochain. Ce sera la quatrième saison consécutive du joueur en tant que 'Red Devil'. Son propre entraîneur l'a confirmé en conférence de presse après le derby mancunien. Il y a eu beaucoup de controverses, mais elles ont été résolues.

"Il (Matić) va rester ici. Oui, c’est sûr à 100%. Nous avons trouvé un accord avec lui donc il va rester", a confié ansi le coach de Manchester United en conférence de presse.

En hiver, le milieu de terrain a eu l'occasion de quitter le club. Aucune des offres qui ont été faites n'a abouti, parce qu'il ne le voulait pas, alors il est resté à la disposition de son entraîneur. Son contrat se termine à la fin de cette saison, en juin de cette année.

C'est pourquoi il était si important de parvenir à un accord le plus rapidement possible. S'il devait être libéré à la fin de la campagne, ce serait une aubaine pour tout prétendant. Il a coûté 44,7 millions d'euros à United en provenance de Chelsea et il pourrait partir gratuitement.