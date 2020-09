Solskjaer content de Marcus Rashford après la victoire face à Brighton

Au terme d'un match plein de rebondissements, Manchester United a finalement eu raison de Brighton grâce à un penalty controversé, puisque accordé après le coup de sifflet du match et intervention du VAR.

Les Red Devils se sont montrés discrets en première période à l'image de leur attaquant, Marcus Rashford qui est revenu avec de meilleures intentions après la pause.

En effet, à la 55e minute, l'international anglais a permis à son équipe de prendre l'avantage inscrivant le but du 2-1 après rush tourbillonnant, surtout pour la défense de Brighton.

"Un but superbe"

Ole Gunnar Solskjaer, le coach de Man United, a évoqué la prestation de son attaquant en conférence de presse à l'issue du match : "Marcus Rashford va de mieux en mieux. Je l'ai un peu piqué à la moitié de la première période, avec ce tacle qui lui a échappé... Mais je pense que sa réactivité et sa vivacité s'améliorent. Il est plus direct, on peut sentir que sa confiance est de retour. Il a marqué un but superbe. C'était une course absolument géniale, avec une superbe finition, et sur le but refusé aussi. Je pense que Marcus Rashford vient de lancer sa saison".