Solskjaer espère voir le duo Martial-Bruno Fernandes prospérer

Anthony Martial et Bruno Fernandes "ont réussi à jouer ensemble" à Manchester United, selon Ole Gunnar Solskjaer, qui espère voir un nouveau duo "s'épanouir" à Old Trafford. Manchester United a été en manque de succès surtout en Premier League, mais aussi sur la plus grande scène européenne, depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, et leurs ennuis se sont poursuivis lors de la première partie de la campagne 2019-2020.

L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a montré des aperçus du potentiel de son équipe lors des matches contre les six premiers, mais a été très rapidement en difficulté et larguée dans la course aux quatre premières places en Premier League après avoir échoué à se montrer régulier. Cependant, les doutes autour des Red Devils ont presque instantanément été levés après la signature de Bruno Fernandes en provenance du Sporting CP pour 50 millions de livres sterling lors du mercato hivernal.

Le meneur de jeu portugais a été à l'origine d'un revirement de situation qui a vu Manchester United remporter huit de ses 11 rencontres avant que l'épidémie de Coronavirus n'interrompe la saison en mars. L'énergie du joueur de 25 ans a également semblé déteindre sur ses nouveaux coéquipiers, en particulier sur Anthony Martial, qui a trouvé le chemin des filets lors de trois de ses quatre dernières sorties pour porter son bilan cette saison à 16 buts en 34 apparitions toutes compétitions confondues.

Ole Gunnar Solskjaer veut voir le duo reprendre là où il s'était arrêté lorsque la compétition sera de retour, les Red Devils devant affronter Tottenham le 19 juin. L'entraîneur de Manchester United a déclaré à Premier League Productions: "Anthony Martial a eu une saison difficile avec des blessures, mais il a très bien commencé la saison et il finit ... eh bien, la saison n'est pas encore terminée mais il a été vraiment bon vers la fin".

"Il travaille dur et pour moi, Anthony était sur le point de faire sa meilleure saison à Manchester United, alors voyons s’il finit bien et recommence bien. Tony et Bruno Fernandes ont réussi ensemble, c'est donc un partenariat qui, nous l'espérons, peut prospérer. Nous savions que Bruno était un joueur de qualité et nous savions que lorsqu'il arriverait, il aurait un impact immédiat, mais on ne sait jamais s'il allait s'installer vite dans un nouveau pays, mais il y est arrivé comme un canard dans l'eau", a conclu le Norvégien.