Solskjaer explique la situation de Smalling à MU

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a expliqué que Chris Smalling était toujours un joueur des Red Devils parce que le prix demandé pour le céder n'avait pas été atteint. Chris Smalling a été mis de côté de l'équipe Manchester United qui a battu Luton Town 3-0 au troisième tour de la Carabao Cup mardi. Le défenseur de 30 ans a été prêté à la Roma la saison dernière et la formation de Serie A voudrait signer Smalling sur un accord permanent, bien que Manchester United réclame la somme de 20 millions d'euros.

"Pour le moment, nous n'avons eu aucune offre à la hauteur de notre souhait", a déclaré Solskjaer après le match à Kenilworth Road. "C'est donc la situation. L'évaluation du prix de Smalling ne dépend pas de moi, n'est-ce pas? Je ne suis pas celui qui négocie entre les clubs, mais nous n'avons pas eu une offre suffisamment bonne de leur part c'est tout". L'AS Roma n'a pas caché son désir de pouvoir compter de nouveau sur Chris Smalling dans son effectif.

Solsjkaer veut voir son équipe monter en puissance

Manchester United a permis au défenseur central de partir parce qu'il avait commencé à perdre sa place dans la hiérarchie en défense centrale. Il est peu probable que cette situation ait changé, au milieu des appels lancés à Solskjaer pour renforcer davantage ses rangs en défense, et l'entraîneur de la Roma, Paulo Fonseca, espère qu'un accord pourra être trouvé avant la fin du mercato estival au début du mois d'octobre.

"Je suis en contact régulier avec Chris Smalling, je lui ai parlé hier", a déclaré Fonseca aux journalistes. "Il veut revenir à la Roma et nous voulons le retrouver. Je pense qu'il pourrait y avoir une mise à jour dans les prochains jours". Manchester United menait à la pause face à Lutton grâce à un penalty de Juan Mata, mais la prestation des Red Devils était terne et ils ont eu besoin d'un excellent arrêt du gardien de but, Dean Henderson, avant que les remplaçants Marcus Rashford et Mason Greenwood ne rendent le match plus simple.

Luton, comme Manchester United, a beaucoup changé et Solskjaer a rendu hommage à l'équipe de Nathan Jones. "Vous pouvez voir que nous avons besoin de temps de jeu", a-t-il déclaré, après avoir vu son équipe type, Manchester United, perdre son premier match de Premier League 3-1 contre Crystal Palace ce week-end. "Ces joueurs ont besoin de temps de jeu pour être précis. Le niveau du football anglais s'améliore, c'est aussi leur équipe de Coupe, ce n'est pas l'équipe de championnat. Le niveau est élevé en Championship et ils ont été bons. Ils nous ont fait travailler dur pour passer, mais il y avait aussi des points positifs. J'ai aimé les deux derniers buts quand le ballon avance rapidement, nous les frappons. La finition était belle aussi".