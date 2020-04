Solskjaer fera le ménage à Manchester United

Man United veut recruter deux joueurs en priorité : il s'agit de Jadon Sancho et Jack Grealish, des demandes spéciales de Solskjaer.

Et pour que ces deux joueurs arrivent, certains doivent quitter le navire mancunien. Selon 'Mundo Deportivo', les dirigeants d'Old Trafford pourraient se séparer de quatre joueurs.

Il s'agit de Phil Jones, Jesse Lingard, Chris Smalling et Alexis Sanchez.

Pour le moment, Smalling est prêté à la Roma alors qu'Alexis Sanchez est prêté du côté de l'Inter Milan. Les deux hommes devront revenir à Old Trafford l'été prochain, mais aucun d'entre eux n'entre dans les plans du coach norvégien.

Ainsi, United sera attentif aux offres qui arriveront sur la table pour Jones, Lingard, Smalling et Alexis, aucun n'étant indispensable à l'équipe mancunienne.

Le but est de renflouer les caisses et faire de la place aux possibles recrues que pourraient être Grealish et Sancho.