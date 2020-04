Solskjaer se réjouit de ne pas recruter Kane

Ole-Gunnar Solskjaer pense ne pas avoir besoin d'Harry Kane. Selon 'The Sun', le Norvégien se réjouit de ne pas être dans la course pour recruter le joueur de Tottenham.

Les Spurs refusent de vendre leur joueur à un autre club anglais et n'accepterait de négocier qu'avec des équipes étrangères, ce qui écarterait totalement de la course les Red Devils.

Le technicien de United pense que Marcus Rashford peut atteindre le niveau de Kane, et lui donnera plus d'opportunités dans les prochains mois. Pour le moment, le Britannique répond présent : 19 buts et cinq passes décisives en 31 matches.

Ne pas dépenser d'argent pour Kane pourrait permettre aux Mancuniens d'accélérer sur d'autres dossiers, notamment ceux de Jadon Sancho et Jack Grealish.