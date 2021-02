Solskjaer loue la détermination de Bruno Fernandes

Une fois de plus, Bruno Fernandes a mené Manchester United avec un match énorme. Le Portugais a marqué deux des quatre buts lors de la victoire 0-4 contre la Real Sociedad.

Avec Marcus Rashford et Daniel James, le meneur de jeu a joué un rôle clé dans le 16e de finale d'Europa League. Ce n'est pas seulement sa qualité, c'est le leadership et l'attitude qu'il met dans tout ce qu'il fait.

Pour Ole Gunnar Solskjaer, c'est la clé du succès du Portugais, qui a marqué 33 buts et délivré 22 passes décisives en 58 apparitions depuis son arrivée du Sporting Portugal il y a un an et un mois.

"Bruno veut toujours faire ce qui est juste et il veut le faire en maximisant ses capacités. C'est une très bonne attitude et une très bonne qualité qu'il a, celle de ne pas se reposer sur ses lauriers. S'il marque deux buts, il en veut trois. S'il fait une passe décisive, il en veut une autre", a déclaré le patron de United en conférence de presse.

"Il tire tout le monde vers le haut. Bien sûr, parfois il pousse trop et veut trop, mais je pense que ce soir (jeudi), il a très bien joué à son poste. Il était dans les espaces où nous le voulions et on a pu voir à quel point il était efficace", a-t-il ajouté.