"Mon pire jour comme entraineur"

Ole Gunnar Solskjaer a fait savoir que ce dimanche a été son pire jour en tant que manager de Manchester United suite à la débacle des Red Devils contre Tottenham.

United s'est incliné sur le score de 6-1 face aux hommes de José Mourinho, ce qui constitue la plus lourde défaite de l'histoire du club en Premier League. Le match a vu l'arrière-garde des Red Devils se trouer à plusieurs reprises, donnant ainsi le baton pour se faire battre. De plus, l'attaquant vedette Anthony Martial a reçu un carton rouge en première mi-temps après avoir posé ses mains sur le visage d'Erik Lamela.

En somme, ce fut un match cauchemardesque et Solskjaer, le manager de l'équipe, a assumé ses responsabilités. "L'Anglais n'est que ma deuxième langue, il est donc très difficile de trouver les mots", a-t-il déclaré à 'BBC Radio 5 Live'. "C'est un sentiment horrible, la pire journée que j'ai eue en tant qu'entraîneur et joueur de Manchester United. J'ai déjà fait partie de grandes défaites et nous avons rebondi, donc nous devons simplement laisser les garçons partir avec leurs sélections, les aider à se ressourcer et les autres qui vont rester ici, nous devons les aider. Après un résultat comme celui-ci, vous devez vider votre esprit et votre tête et regarder de l'avant".

"Parfois, vous faites des erreurs, cela fait partie de la vie et nous avons fait trop d'erreurs dans un match de football et cela se voit dans le résultat contre une très bonne équipe de football. C'est une équipe pleine de qualité et nous avons été punis presque chaque fois que nous avons fait. une erreur", a poursuivi le technicien scandinave. Il a conclu en promettant un tout autre visage de MU après le break internationale : "Je ne sais pas si ça sera un rendement ou une mentalité différente, mais ce sera différent. Nous ne pouvons pas accepter des performances comme celle-ci. Je suis en charge de l'équipe et je suis responsable de cette défaite."

A noter que l'ancien capitaine de Manchester United, Patrice Evra, a été très critique envers le club après cette débandande. Au micro de 'Sky Sports', où il oeuvre comme consultant, il a invité les fans devraient acheter une PlayStation et signer eux-mêmes Jadon Sancho et Lionel Messi s'ils veulent voir le club évoluer de nouveau au plus haut niveau. Il a également ajouté que plusieurs personnes au club méritaient "une bonne claque", tandis que Gary Neville, son ex-coéquipier, a relevé que les joueurs étaient "sans esprit et sans envie".