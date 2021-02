Solskjaer n'est pas inquiet pour Anthony Martial

Anthony Martial traverse une mauvaise passe en ce début d'année 2021, avec seulement trois buts en douze matches toutes compétitions confondues. De quoi attirer les foudres des observateurs outre-Manche.

Mais l'attaquant tricolore peut compter sur le soutien de son entraîneur, qui a pris sa défense devant les médias.

"Suis-je inquiet ? Oh que non, je sais qu'Anthony travaille dur pour revenir à son meilleur niveau. Son attitude est très bonne. La forme est parfois temporaire, mais la classe est permanente. Et le gamin a de la classe", a déclaré le coach des Red Devils.