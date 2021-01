Solskjaer ne pense pas au titre

Ole Gunnar Solskjaer a averti que la récente bonne forme en championnat de Manchester United ne servirait à rien à moins de bien débuter l'année 2021 et de prendre de l'élan dans une grande semaine. Manchester United est à égalité de points avec Liverpool en haut du classement et pourrait aborder le choc du week-end prochain avec l'équipe de Jürgen Klopp en tant que leader du championnat s'ils gagnent leur match contre Burnley mardi soir.

L’équipe de Solskjaer a perdu pour la dernière fois en championnat début novembre et, bien qu’elle ait été éliminée de la Ligue des champions et, plus récemment, de la Carabao Cup, elle a continué à obtenir des résultats pour remonter au classement. Mais, le Norvégien, qui rejette toute discussion précoce sur une course potentielle pour le titre, dit qu'il est trop tôt pour se laisser emporter et veut juste que son équipe continue sa série.

"Nous ne sommes même pas à la moitié de la saison et chaque match de Premier League est un défi, ce sont des tests", a déclaré Ole Gunnar Solskjaer. "Chaque match est un test différent. Watford, ils nous ont donné un test, Burnley est un test, Liverpool en est un autre, puis vous allez à Fulham qui est encore un test différent. Personne ne se rappellera à quoi ressemblait le classement du championnat le 12 janvier 2021."

"Garder notre dynamique"

"Nous avons une bonne dynamique, après la déception de perdre contre Manchester City, nous avons très bien rebondi avec une victoire contre Watford et bien sûr nous voulons redonner de l'élan. Si nous pouvons remporter une victoire mardi, alors ce sera deux matchs sur le rebond et nous pouvons entrer dans le prochain match avec confiance. Chaque match de la Premier League est une chance de renforcer la confiance", a ajouté le Norvégien.

Manchester United se rendra à Turf Moor mardi soir pour jouer son match réorganisé du week-end d'ouverture de la saison, mais pourrait devoir se passer de Victor Lindelof, Paul Pogba, Luke Shaw et Eric Bailly. Ce dernier s'est blessé juste avant le coup de sifflet à la mi-temps alors que Manchester United battait Watford en FA Cup à Old Trafford, après avoir heurté le genou de Dean Henderson, tandis que Solskjaer confirmait que les trois autres avaient raté l'affrontement à cause d'une blessure.

"J'espère qu'ils seront prêts pour Liverpool, sans aucun doute, mais je ne suis pas sûr qu'ils feront celui de Burnley", a déclaré Ole Gunnar Solskjaer lorsqu'on lui a demandé une mise à jour sur leur condition. "C'est un entraînement léger dimanche, alors nous verrons lundi."