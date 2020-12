Solskjaer ne veut pas entendre parler du titre

L'équipe de Manchester United n'est pas un concurrent pour le titre en Premier League malgré sa remontée spectaculaire de la forme, d'après ce qu'assure Ole Gunnar Solskjaer.

Les victoires sur Sheffield United et Leeds United ont permis aux Red Devils de se retrouver à cinq points du leader, le rival honni Liverpool.

L'ancien capitaine de United, Gary Neville, a été parmi ceux qui ont exprimé leur surprise que l'équipe se retrouve en lice pour le titre, après avoir réalisé un si mauvais début de campagne. La victoire 2-0 de mercredi à Everton en League Cup a également valu à l'équipe de Solskjaer une demi-finale contre ses rivaux Manchester City.

La prochaine étape est un match de haut vol à l'extérieur contre Leicester City samedi. Avant cette partie, Solskjaer a admis que le titre commence à être de plus en plus évoqué dans les médias. Mais il a insisté sur le fait que ce n'était pas un sujet de discussion dans le vestiaire de United et que ses joueurs savent garder les pieds sur terre face aux éloges qu'ils reçoivent.

Interrogé sur la possibilité de finir champion, Solskjaer a déclaré: "Il y a du bruit autour de Man United de toute façon, donc pour nous, il s'agit de s'améliorer en tant qu'équipe, de prendre un match à la fois et nous devons le faire - c'est ainsi. C'est la seule façon dont vous allez vous battre pour quoi que ce soit à la fin de la saison de toute façon, donc ce n'est pas quelque chose dont nous parlons."

"La seule chose dont nous parlons et sur laquelle nous nous concentrons, c'est de nous améliorer de jour en jour et d'apprendre à gérer certaines situations, a poursuivi le scandinave. Peut-être que maintenant, en ce moment, nous recevons des éloges et c'est une autre chose à apprendre à gérer. C'est match par match, nous devons penser de cette façon."

United a remporté quatre matches consécutifs contre Leicester, avec la dernière victoire - un succès 2-0 à l'extérieur en juillet - qui a scellé une place parmi les quatre premiers aux dépens de leurs adversaires à la fin de la saison dernière. De plus, quatre des cinq défaites des Foxes en Premier League cette saison sont survenues lors de matchs à domicile, tandis que United envisage une 11e victoire consécutive à l'extérieur.

Solskjaer est un grand fan des progrès de Leicester sous Brendan Rodgers, cependant, et l'équipe locale occupe la deuxième place du classement avant le match. Le patron de United a déclaré: "Nous avons eu de bons matchs contre Leicester, des matchs très serrés. C'est une très bonne équipe avec un très bon entraîneur et j'ai aimé les regarder sous Brendan. C'était un gros test pour nous d'aller là-bas dans leur stade pour le dernier match de championnat de la saison dernière cet été. Nous avons réussi celui-là avec brio. Je sentais que nous contrôlions vraiment le match."