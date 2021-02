Solskjaer parle de "malchance" après le tirage au sort

L'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, estime que l'affrontement en Ligue Europa face à l'AC Milan ressemble plus à un match de Ligue des champions.

"Nous avons une tradition d'avoir des tirages compliqués. C'est l'un de ces tirages qui ressemble à un match de Ligue des champions. Milan est un club avec une grande tradition et une grande histoire. Ils forment une équipe formidable et ont un grand stade. Nous avons hâte d'y jouer", a admis l'entraîneur des Red Devils.

Solskjaer a également félicité le buteur Zlatan Ibrahimovic, qui a joué pour United, et l'arrière latéral portugais Diogo Dalot, prêté par le club anglais.

"Zlatan est quelqu'un qui m'a impressionné pour sa longue carrière. Il avait une blessure grave, mais il est retourné sur le terrain et est allé en MLS. Puis il est retourné à Milan et a aidé à son rétablissement. J'ai été vraiment impressionné et aussi par Diogo Dalot. Il y est allé pour acquérir de l'expérience dans un grand club et a beaucoup appris."