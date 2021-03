Solskjaer pense à Lloris en cas de départ de De Gea

Que de problèmes pour Manchester United avec les gardiens de but. Journée après journée, Solskjaer doit choisir entre De Gea et Henderson. Ces derniers temps, le second semble avoir gagné du terrain sur le premier.

À tel point que De Gea envisage de faire ses valises et de quitter Old Trafford. Plusieurs candidats sont présentés comme des remplaçants possibles. Nick Pope, le gardien de but de Burnley, est désormais rejoint par Hugo Lloris, de Tottenham.

'L'Équipe' affirme que le gardien de 34 ans est sur les tablettes de United. Solskjaer pense qu'il a tout ce qu'il faut pour prendre la place de De Gea.

D'après ce qui a été vu dernièrement, l'idée de Solskjaer est de donner la place de titulaire à Henderson. Ainsi, celui qui remplacera De Gea sera destiné à être le gardien remplaçant et, dans tous les cas, à essayer de concurrencer Henderson.

Le contrat d'Hugo Lloris avec les Spurs expire en juin 2022. Tottenham serait, par conséquent, avant la dernière grande opportunité de faire de l'argent avec son départ. Il faudra voir si, en cas de départ de De Gea, United ira le chercher.