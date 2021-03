Solskjaer pessimiste pour les mercatos à venir

Manchester United a laissé filer de nombreux points dans la course au titre lors des dernières semaines mais se bat toujours pour une place en Ligue des champions pour la saison à venir.

Les Red Devils veulent continuer de se battre pour le titre dans les saisons à venir, mais Manchester United ne pourra pas faire trop de folies sur le mercato pour renforcer son équipe avec de nouvelles stars.

Dans des déclarations pour le 'Times', Ole Gunnar Solskjaer a évoqué le prochain mercato et a reconnu qu'il ne serait pas facile de dépenser trop d'argent en raison de la crise provoquée par la pandémie.

"Nous devons être réalistes et responsables dans la façon dont nous faisons nos affaires sur et en dehors du terrain. Il y a des améliorations sur le terrain d'entraînement, le stade, il faut regarder la situation dans son ensemble. Où pouvons-nous dépenser l'argent ? Et combien y a-t-il ? C'est juste le monde réel maintenant", a confié l'entraîneur norvégien.

Le Norvégien a précisé qu'il pouvait compter sur le centre de formation afin de trouver du sang neuf à l'avenir : "Nous avons également des joueurs dans l'académie auxquels nous pouvons peut-être maintenant donner des opportunités. Je pense qu'il y aura de moins en moins de transferts avec tous ces changements."