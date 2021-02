Solskjaer prend la défense de Cavani après Arsenal

Quelques jours après sa défaite contre Sheffield United, Manchester United a de nouveau perdu des points en se faisant neutraliser par Arsenal à l'Emirates Stadium.

Pourtant, les Red Devils n'ont pas manqué d'occasions. Mais Edinson Cavani, titulaire, a manqué de nombreuses opportunités et a été pointé du doigt après la rencontre.

"J'étais moi-même attaquant, et j'ai eu des périodes où je ne marquais pas. Gaffer [Ferguson] et tout le monde autour de moi me disaient : ‘Tu étais là (au bon endroit, ndlr) pour rater les occasions'", a commencé Solskajer pour 'MUTV'.

"Pour marquer des buts, vous devez en rater quelques-uns et il en marquera certainement bientôt", a ajouté l'entraîneur norvégien des Red Devils.