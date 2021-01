Solskjaer prépare un grand ménage

Malgré les critiques du début de saison, Manchester United a su remonter tout en haut du tableau de Premier League et est pour le moment à égalité de points avec le leader, Liverpool.

Les Red Devils pourraient faire venir des renforts s'ils le souhaitent sur le mercato hivernal pour essayer de lutter pour le titre jusqu'en fin de saison. Mais avant cela, Solskjaer prévoit un grand ménage.

Selon les informations du 'Daily Mail', l'entraîneur norvégien de Manchester United aurait mis six joueurs sur la liste des départs du mercato hivernal. Six joueurs qui devront se trouver une destination : Sergio Romero, Marcos Rojo, Phil Jones, Jesse Lingard, Daniel James et Brandon Williams.

Le nom qui surprend le plus est celui de Daniel James, qui était arrivé la saison passée avec le statut de jeune promesse. Peu à peu, le joueur gallois a perdu du temps de jeu, et n'a participé qu'à neuf matchs cette saison.

Même chose pour Brandon Williams, jeune défenseur de 20 ans. La décision semble un peu plus logique pour des joueurs comme Phil Jones, Jesse Lingard, Sergio Romero et Marcos Rojo, qui ne font plus partie des plans de Solskjaer depuis quelque temps maintenant.