Solskjaer reconnaît que Manchester United suit Haaland

Ole Gunnar Solskjaer admet qu'il suit les progrès d'Erling Haaland et n'exclut pas de faire un geste pour la star du Borussia Dortmund.

Haaland est devenu l'un des attaquants les plus prolifiques du football mondial, avec 38 buts marqués en seulement 40 apparitions pour Dortmund depuis son arrivée du Red Bull Salzbourg il y a un peu plus d'un an.

Des clubs comme Liverpool, le Real Madrid et Barcelone ont tous été évoqués pour l'international norvégien né à Leeds, mais il semble que Manchester United ait aussi un intérêt plus que passager.

Solskjaer connaît bien les talents de Haaland, puisqu'il a dirigé son compatriote lorsqu'il était adolescent dans le club norvégien Molde. Lorsqu'on lui a demandé si cette relation antérieure pouvait contribuer à faciliter le chemin vers Old Trafford, Solskjaer a déclaré à la chaîne norvégienne 'VG' : "Erling aura une carrière fantastique. Je suis Erling de près. C'est ce que j'ai toujours dit. Nous avons passé quoi, 18 mois ensemble ou quelque chose comme ça ? Presque deux ans, peut-être. Un moment merveilleux. Il aura certainement une grande carrière, tant pour la Norvège que pour son club."

"Il se débrouille incroyablement bien à Dortmund, donc on verra où il finira. En tant que Norvégien et personne ayant travaillé avec lui, c'est bien sûr amusant qu'il réussisse si bien. Nous allons faire ce que nous pouvons pour devenir une meilleure équipe, puis il fera ce qu'il peut pour devenir un meilleur joueur. Où finira-il ? Je ne veux pas dire autre chose que ça, que je lui souhaite tout le meilleur. Le choix qu'il fera dépendra de lui", a-t-il ajouté.

Le Borussia Dortmund connaît une saison difficile en Bundesliga et a limogé son entraîneur Lucien Favre après sa défaite 5-1 contre Stuttgart en décembre.

L'assistant de Favre, Edin Terzic, a été nommé pour le remplacer par intérim jusqu'à la fin de la saison, mais il doit relever un véritable défi pour ramener l'équipe en Ligue des champions, le club occupant actuellement la sixième place.

Si le club ne parvient pas à se qualifier pour la C1, il pourrait être contraint de se séparer de certains de ses principaux atouts, dont Haaland. L'international norvégien a un contrat jusqu'en 2024, mais il a été signalé qu'une clause libératoire de 75 millions d'euros a été incluse dans ce contrat qui doit devenir active à l'été 2022.