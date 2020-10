Solskjaer revient sur les débuts de Cavani

Sept mois plus tard, Edinson Cavani était de retour sur les terrains de football et a disputé quelques minutes de la rencontre entre Manchester United et Chelsea.

Si l'attaquant uruguayen n'a pas été loin de transformer sa première occasion en but, le joueur n'a pas pu aider les Red Devils à débloquer la situation face aux joueurs de Lampard.

Après la rencontre, son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer est revenu sur l'arrivée de l'attaquant uruguayen : "Il a eu une grande influence sur le jeu de l'équipe."

Il va beaucoup nous apporter. Nous avions déjà observé son influence lors des entraînements. Mais nous savons qu'il a besoin de temps pour être à son meilleur niveau. Il se déplace intelligemment, ses appels sont bons. C'est un avant-centre expérimenté, on va essayer de le trouver dans la surface pour qu'il marque des buts", a assuré Solskjaer après le nul de son équipe à Old Trafford.