Solskjaer sous le charme d'Edinson Cavani

Mal engagé contre Southampton en première période, Manchester United a pu compter sur un doublé et une passe décisive d'Edinson Cavani pour décrocher une nouvelle victoire en Premier League.

Après la rencontre, le joueur uruguayen a été félicité par son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, qui a reconnu les qualités et l'impact du joueur dans le jeu.

"Il est tranchant, intelligent et a le sens du timing [...] C'est très important d'avoir un point de fixation dans la surface. Nous n'avions plus ce profil depuis le départ de Lukaku. Il est différent de Rashford ou Martial car il nous donne de l'équilibre et de la variété dans le jeu. Il a eu un gros impact", a commencé l'entraîneur norvégien.

"Il a tout d'un joueur de classe mondiale et d'un grand monsieur également. Il a eu une grande carrière et a marqué dans tous ses clubs. Il est très pro et minutieux dans sa préparation, dans sa récupération. Il l'est aussi aux heures des repas, il est pro avant et pendant le match", a encensé Solskjaer en conférence de presse après la rencontre.

L'entraîneur est revenu sur la polémique concernant le fait que Cavani n'était pas prêt au moment d'entrer en jeu en seconde période : "J'étais surpris de voir qu'il n'avait pas ses crampons de prêts en seconde période. Moi j'étais prêt dès que le match commençait. Même en seconde période, j'avais mes chaussures prêtes avec les bons crampons."