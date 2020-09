Solskjaer veut recruter Reguilón à Manchester United

Solskjaer souhaite de la concurrence sur la gauche de sa défense. Pour se faire, il aurait réclamé à sa direction le recrutement de Reguilón, sans pour autant lui promettre une place de titulaire.

'Marca' affirme que selon Solskjaer les deux joueurs sont d'un rendement similaire et que leur concurrence permettrait de tirer le niveau de l'équipe vers le haut.

En matière de statistiques, les deux joueurs sont proches, 38 matchs disputés pour Reguilón et 33 pour Shaw, 3 buts et 4 passes décisives pour l'Espagnol, 1 but et 2 passes décisives pour l'Anglais.

Les déplacements de deux joueurs, par ProFootballDB:

Sergio Reguilón :

Luke Shaw :