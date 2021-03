Solskjaer y croit encoreÂ : "Cette saison est imprÃ©visible"

Ole Gunnar Solskjaer n'a dit que du bien de son équipe après sa victoire contre Manchester City. L'entraineur des 'Red Devils' ne s'estime pas encore vaincu en Premier League et a loué la performance de Luke Shaw, buteur décisif.

"Au foot, chaque match a sa vérité. Cette saison est imprévisible, tout peut encore arriver. C'est la nature humaine", a déclaré Solskjaer, qui ne pense pas renoncer au titre de Premier League, même si l'avantage de 11 points de City à 10 journées de la fin du championnat ne sera pas facile à rattraper".

En ce qui concerne le match, le pénalty sifflé à la première minute du match a été déterminant : "On a très bien commencé. Quand tu marques en premier, tu donnes le ton du match. On a été excellents pendant les 10-15 premières minutes."

"On est restés bien organisés, on a sûrement joué en tenant compte du score, ce que nous avons corrigé à la mi-temps pour être plus proactifs", a-t-il poursuivi. "Le deuxième but a été incroyable. Bien évidemment, nous allons faire tout notre possible pour garder niveau tous les jours".

Solskjaer a également loué la performance de Shaw, qui était incertain à quelques heures du match : "C'est incroyable. Luke était incertain jusqu'à l'échauffement. Il fallait qu'il y participe pour savoir s'il était en condition de jouer. Alex Telles était prêt pour le remplacer en cas de besoin. Luke a fait un excellent match. Il a été costaud, c'est pas facile de jouer face à lui en 'un contre un' et quand il attaque, il est inarrêtable. Il a beaucoup progressé, il s'améliore de jour en jour et je suis très content de lui".