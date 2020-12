SONDAGE - Selon vous, Marquinhos est un joueur sous-coté

C'est un grand Marquinhos qui a foulé la pelouse du stade Pierre Mauroy dimanche soir. Taulier de son équipe, et en particulier de la défense, le capitaine parisien a réalisé une masterclass face au LOSC (0-0). Un match XXL que son entraîneur Thomas Tuchel a souligné juste après la rencontre. "J'ai vu une belle prestation avec un Marquinhos d'un niveau extraordinaire. Vous pouvez faire une vidéo de lui et la montrer à tout le monde. Ce soir, c'est Ballon d'Or", a lâché Tuchel.

Dans la foulée de cette déclaration, l'ancien Borussen n'a pas manqué de tacler la FIFA en rappelant que Marquinhos n'avait pas été sélectionné pour figurer dans l'équipe de l'année. Une absence que ne comprend pas Tuchel : "ll change tout. Il l'a prouvé pendant 90 minutes. Qu'il ne soit pas dans le onze de la FIFA, je ne le comprends pas."

Sous-coté pour 79% des votants !

Il faut admettre que Marquinhos a été l'un des grands artisans de la belle année du PSG. Il a non seulement été l'un des joueurs les plus réguliers et influents, mais il a surtout brillé au meilleur moment, lors du Final 8, en signant deux buts qui ont énormément compté dans la qualification en finale de la Ligue des champions.

Aujourd'hui, Marquinhos est "le coeur et l'âme" de son équipe, selon Tuchel. Il en est aussi le capitaine depuis le départ de Thiago Silva. Un statut qui en dit long sur son importance au sein du Paris Saint-Germain. Mais qui ne suffit pas encore à le hisser parmi les tout meilleurs joueurs de la planète.

La rédaction de 'Goal France' a donc souhaité vous solliciter ce lundi matin, via un sondage publié sur son compte Twitter. La question était la suivante : "Thomas Tuchel ne comprend pas l’absence de Marquinhos dans l’équipe FIFA de l’année. Le capitaine du PSG est-il sous-coté ?" Les résultats sont tombés. Ainsi, sur 634 votes, 79% d'entre-vous estiment que Marquinhos est un joueur sous-coté. Un avis tranché.