Sous Guardiola, City a déjà dépensé 474 millions pour sa défense

Recruté à prix d'or par Manchester City, Rúben Días vient compléter la liste de défenseurs centraux recruter par Pep Guardiola à City. Une liste où figurent des noms tels que ceux de Mendy, Stones ou encore Cancelo.

Jamais Manchester City n'avait déboursé autant pour un défenseur, les 68 millions d'euros dépensés pour Dias viennent dépasser les 65 investis pour Laporte en 2018.

Depuis son arrivée à City, Guardiola a fait de la défense une de ses priorités, investissant millions sur millions chaque saison, des dépenses qui ont atteint la somme faramineuse de 474,7 millions d'euros dernièrement.

Sur les quatorze défenseurs recrutés par Guardiola, seulement quatre ont coûté moins de 10 millions d'euros : Couto (6M), Sandler (2,5M), Zinchenko (2M) et Itakura (1,1M).

Après Días et Laporte, les trois défenseurs les plus chers achetés par City sont Cancelo (65M), Mendy (57,5) et Stones (55,6).