City souffre mais gagne à Southampton

Moins maître de son sujet qu'à l'accoutumée, Manchester City a su ouvrir le score rapidement par Raheem Sterling puis gérer son avantage pour ramener trois points précieux de Southampton. En espérant montrer davantage dans le contenu au cours des prochaines semaines.

Manchester City qui prend rapidement les devants dans ce match. La frappe de Cancelo est repoussée par McCarthy, avant que le but de Cancelo ne soit logiquement refusé pour hors-jeu. Partie remise seulement, puisque sur un centre de Kevin de Bruyne, c'est Raheem Sterling qui ouvre le score d'une belle volée au coeur de la surface (0-1, 15e).

Progressivement, Southampton, troisième de Premier League au coup d'envoi, s'enhardit et la possession, tout comme la maîtrise du jeu, s'équilibrent. Théo Walcott, Che Adams ou encore Danny Ings se montrent de plus en plus, mais sans parvenir à réellement inquiéter Ederson. Ce dernier doit finalement quitter ses partenaires sur blessure, à quelques minutes de la pause. Un coup dur.

En seconde période, Southampton continue de faire les efforts pour essayer de revenir, tandis que Manchester City opère principalement en contres dans le sillage des rapides Sterling et Torres notamment.

Ward-Prowse fait passer un léger frisson sur un corner tenté direct, mais les occasions franches restent malheureusement bien rares. En face, les Citizens semblent moins bien quatre jours après le nul concédé contre West Bormwich Albion, et se contentent surtout de gérer leur court avantage.

Gundogan sollicite tout de même McCarthy d'une frappe lointaine. Des Citizens qui ne tuent pas le match à l'entame du temps additionnel alors qu'il s'étaient projeté à quatre dans la surface de réparation adverse. Sur la remise de Sterling, qui semblait pouvoir frapper, la frappe de Mahrez s'envole au-dessus.

Avec ce succès, les hommes de Guardiola restent à cinq points de Liverpool, très large vainqueur de Crystal Palace plus tôt dans l'après-midi. Une course au titre qui s'annonce toujours aussi palpitante.