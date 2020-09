Southampton demande 5 millions au Bétis pour Sofiane Boufal

Le Bétis de Séville de Manuel Pellegrini continue son mercato, et cherche à se renforcer à moindre coùt après une saison plutôt décevante. Avec Montoya et Bravo, tous deux arrivés gratuitement, les espagnols s'offrent de l'expérience et une arrière garde assez solide, mais c'est maintenant sur le front de l'attaque que Pellegrini veut agir.

'Estadio Deportivo' affirme que le Bétis cherche à s'attacher les services de Sofiane Boufal, qui est sous contrat avec Southampton jusqu'en 2021.

Les "Saints" seraient prêts à le lacher pour 5 millions d'euros, une somme que les Sévillans ne serait pas disposés à mettre.