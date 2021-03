Southgate révèle la clé de la bonne performance de l'Angleterre

L'Angleterre a démarré ses éliminatoires pour Qatar 2022 sur les chapeaux de roue. Après une victoire 5-0 sur Saint-Marin, Gareth Southgate a révélé ce qui rend son équipe si spéciale.

"Je pense que nous pouvons jouer de plusieurs façons différentes. Cette flexibilité sera importante", a déclaré Southgate en conférence de presse après le match d'ouverture de jeudi à Wembley.

Il a fait l'éloge de la nouvelle génération de jeunes britanniques. "Nous avons des jeunes émergents comme Jude Bellingham, qui joue avec la confiance qu'il a montrée. Et puis de voir Ollie Watkins entrer en jeu et marquer son but", a-t-il déclaré.

"Je pense que la réaction à ce but en particulier en dit long sur cette équipe. Tout le monde était si heureux pour lui, je pense que c'est plus facile pour les jeunes joueurs, et les nouveaux joueurs qui arrivent, de se sentir à l'aise. J'ai vraiment apprécié la réaction de l'équipe à ce but", a-t-il déclaré.