Désormais stable, Raúl Jimenez a été opéré d'une fracture du crâne

Wolverhampton a donné des nouvelles de son attaquant mexicain Raúl Jimenez ce lundi matin après que le joueur ait été transporté en urgence à l'hôpital dimanche soir à Londres.

Après un violent choc cranien avec David Luiz, le joueur mexicain était resté de longues et inquiétantes minutes sur la pelouse de l'Emirates Stadium avant d'être évacué en urgence et emmené à l'hôpital.

Dans un communiqué officiel, Wolverhampton a confirmé que le joueur se trouvait désormais dans un état stable, après avoir été opéré dimanche soir en raison d'une fracture cranienne : "Raúl est dans un état stable après son opération. Il se repose désormais avec sa compagne."

Le club anglais n'a pas donné de précision sur la durée de récupération du joueur, qui restera encore quelques jours à l'hôpital avant de commencer sa récupération : "Le club remercie le staff médical d'Arsenal, le personnel soignant du NHS, le staff de l'hôpital et les chirurgiens."

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Raúl Jimenez.

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.



He has our love and support as he begins a period of recovery.



We're all with you, @Raul_Jimenez9.