Mbaye Niang rétablit ses vérités

Mbaye Niang a fortement agité l'été du Stade Rennais. Après avoir ouvertement déclaré qu'il souhaitait quitter le troisième de Ligue 1, avec comme intention de rejoindre l'Olympique de Marseille, l'attaquant sénégalais a dû ronger son frein. Le Stade Rennais ne compte pas le brader et Mbaye Niang est toujours là. Titulaire face à Lille, laissé sur le banc contre Montpellier, il n'a pas été convoqué pour le match amical contre Benfica samedi dernier. Julien Stéphan a d'ailleurs été critiqué pour ce choix.

Pour autant, cela ne signifie pas que l'ancien du Stade Malherbe Caen et de l'AC Milan est en froid avec le club Rouge et Noir. En effet, alors que son nom ne cesse d'alimenter la polémique ces derniers jours, Mbaye Niang a tenu à mettre les choses au point concernant sa situation personnelle. Plus apaisée qu'elle n'y paraît.

"Je demande aux personnes qui s’expriment à ma place de cesser"

"Je n’avais aucune envie de m’exprimer à nouveau. Je demande aux personnes qui s’expriment à ma place de cesser de le faire. Contrairement à ce qui peut se lire et se dire, j’ai de bonnes relations avec les personnes du Stade Rennais F.C., que ce soit le staff, les joueurs ou la direction. Je ne sais pas comment va se terminer le mercato, mais aujourd’hui, je suis au club et reste concentré sur le travail qu’on me demande", a écrit le principal intéressé, via un message posté sur son compte Instagram personnel.

Des propos qui vont dans le même sens que ceux prononcés par son entraîneur, Julien Stéphan, mercredi. "Si je l'ai fait débuter c'est que j'avais des raisons, si ça n'a pas été le cas contre Montpellier, c'est aussi que j'avais des raisons par rapport à un rapport de force. Donc, il y a une concurrence importante avec des joueurs qui doivent rentrer dans cette concurrence, qui doivent l'accepter, en tout cas je suis ravi d'avoir trois attaquants à ma disposition. Il y a de la manipulation dans ce dossier. Quand les sentiments personnels devancent le devoir d’information, ça s’appelle de la manipulation", avait ainsi déclaré le technicien, se refusant à mettre de l'huile sur le feu.