Le mercato de Rennes

Le Stade Rennais vit un été très important dans son histoire. Qualifié directement pour la phase de poules de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, le club breton doit négocier plusieurs dossiers chauds. Entre les envies de départ de Mbaye Niang et Clément Grenier, l'intérêt de Chelsea pour Edouard Mendy, la cote hallucinante d'Eduardo Camavinga auprès des grands clubs européens, ainsi que la piste Jérémie Boga dans le sens des arrivées, le Stade Rennais ne chôme pas. Présent en conférence de presse pour la présentation de Serhou Guirassy, Nicolas Holveck a balayé l'actualité du Stade Rennais.

"Je ne parlerais pas d'impasse, il y a un mois de plus pour le mercato il y a des joueurs qui sont sous contrat. Mbaye Niang et Clément Grenier, sont deux joueurs qui font partie de l'effectif du Stade Rennais. Cela montre la concurrence qui existe, la qualité de notre effectif, même pour des joueurs qui étaient des éléments majeurs de notre équipe l'année dernière ", a expliqué le président du Stade Rennais.

L'ancien dirigeant de l'AS Monaco a évoqué le cas d'Edouard Mendy, courtisé par Chelsea et désireux de rejoindre l'Angleterre : " Oui il y a des discussions qui ont été initiées avec Chelsea, aucun accord pour l'instant loin de là. On connait la valeur du joueur et de l'homme, je suis incapable de vous dire ce qui va arriver. Pour qu'un transfert se réalise il faut l'accord entre les trois parties. Je peux comprendre l'envie d'Edouard, il nous a fait part de ses envies, cela fait partie du mercato. Il n'est pas non plus dans le pire club d'Europe. Il peut aussi jouer la Ligue des champions s'il reste ici" .

Le président du Stade Rennais a donc confirmé l'envie d'Edouard Mendy de rejoindre le cador du championnat anglais, pour autant, le club breton reste ambitieux, lui qui va découvrir la Ligue des champions pour la première fois cette saison. Une chose est sûre, Nicolas Holveck s'engage à fournir un effectif complet et compétitif à son entraîneur, Julien Stéphan, afin d'être performant et de continuer à grandir sur la scène nationale et européenne.

"On a annoncé la prolongation de Traoré, je suis très content de cela, on a gardé tout le monde et on a enrichi le groupe avec des joueurs qui étaient nos priorités. Notre mercato est dans le bon tempo, la crise est là, il y a de nombreux clubs pour lesquels certains investissements sont impossibles. On lit beaucoup de choses, on avance. On est à la recherche d'un défenseur central c'est certain. On ne veut pas aller trop vite, on a encore du temps, on avance sereinement, je suis confiant pour la fin de ce mercato ", a conclu Nicolas Holveck.