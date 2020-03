Pas le temps de chômer pour Nicolas Holveck

Nommé officiellement Président exécutif du Stade Rennais mercredi dernier, Nicolas Holveck (48 ans) n'a pas le temps de chômer. Depuis son domicile du Sud de la France, le nouvel homme fort du club breton, arrivé dans un context particulier, se penche actuellement sur plusieurs dossiers chauds.

L'ancien Monégasque, en lien direct avec les actionnaires et les différents chefs de service, doit d'abord gérer la crise imposée par la pandémie du coronavirus, et prendre ainsi les mesures qui s'imposent. Une priorité qu'il a rappelé dès samedi soir sur le site du club : "Nous avons constitué une petite cellule de crise si on peut l’appeler comme cela. On gère les problèmes au fur et à mesure. C’est une crise sanitaire qui devient économique."

Les échanges entre Nicolas Holveck et Julien Stéphan sont aussi quotidiens. Ils évoquent ensemble de nombreux sujets, à commencer par la préparation du groupe, qui ne peut plus s'entraîner de façon collective. Pour le moment, les présentations n'ont pu être faites entre les joueurs et le Président, qui a été contraint en parallèle de mettre en attente la recherche d'un directeur sportif ou technique [l'appellation peut varier] pour l'épauler dans ses nouvelles fonctions.

Même si aucune rencontre n'a été organisée, une short-list a été dressée et des contacts ont été pris avec plusieurs candidats. Des noms ont circulé et le mieux placé, à ce jour, reste Florian Maurice. L'actuel responsable du recrutement de l'Olympique Lyonnais, très attaché à son club, est le premier choix, même si on rappelle en interne que rien n'est fait. Tout reste ouvert, d'après les décideurs, qui ne veulent pas céder à la précipitation.

Florian Maurice, lui, ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet. Joint par 'Goal' dès le 5 mars, il avait démenti toute approche du Stade Rennais à ce moment-là. Son profil n'en reste pas moins apprécié par l'actuel troisième de Ligue 1, qui étudie aussi "une piste interne", selon nos indiscrétions.

Les profils de Loïc Désiré (Strasbourg) et Gilles Grimandi, passé récemment par l'OGC Nice, ont également fait l'objet de discussions. Autant de possibilités pour un club qui - comme beaucoup - doit s'adapter à une situation inattendue qui bouleverse les plans établis par ailleurs. Des débuts peu banals pour Nicolas Holveck. Un Président déjà très actif, déterminé à réussir dans ce nouveau challenge.