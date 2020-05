Le Stade Rennais vers une reprise de l'entraÃ®nement le 22 juin

Après Nice, Marseille, Nantes, Angers ou encore Strasbourg, le Stade Rennais a fixé une date de reprise de l'entraînement en vue de la saison 2020-2021. Selon les informations de 'Goal', le retour à La Piverdière devrait avoir lieu le lundi 22 juin, en fonction de l'évolution de l'épidémie Covid-19.

Suite à l'arrêt de la saison 2019-2020, le Conseil d'Administration de la LFP a officialisé la troisième place du Stade Rennais la semaine dernière, soit le meilleur classement de l'histoire du club. Les hommes de Julien Stéphan joueront la Coupe d'Europe la saison prochaine.

Ils attendent désormais plus d'informations concernant les décisions de l'UEFA à propos du tour préliminaire de la Ligue des champions, notamment.

Dans un entretien à 'RMC Sport', le coach rennais a expliqué plus en détails l'organisation de la reprise pour son groupe. "On a fait un rétroplanning par rapport à la date de reprise potentielle de la Ligue 1, le 22 ou 23 août. On reprendra certainement notre préparation estivale le lundi 22 juin", a-t-il confirmé, "avec une semaine de test inhérents à un début de saison. À partir du 29 juin, nous débuterons nos huit semaines de préparation pour nous amener au début de la compétition."

"On est en train de voir si on peut avoir les autorisations nécessaires pour pouvoir travailler en petits groupes pendant les trois semaines qui vont arriver. Si on a l'autorisation, on pourrait retrouver les joueurs en respectant un protocole bien défini. Ensuite, il sera temps pour les joueurs de couper trois semaines pour se ressourcer, notamment psychologiquement", a également précisé Julien Stéphan chez nos confrères.