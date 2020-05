Stam conseille à Manchester United de garder Pogba

Manchester United peut construire son avenir autour d'un milieu de terrain composé de Paul Pogba, Bruno Fernandes et Scott McTominay. C'est ce que croit Jaap Stam, l'ancien grand défenseur de cette équipe.

Le vice-président exécutif mancunien Ed Woodward a indiqué dernièrement que la pandémie affecterait négativement les plans de transferts pour l'été, rendant encore plus importante la décision à venir concernant un "actif" aussi précieux que Pogba. Stam peut comprendre pourquoi certains supporters aimeraient voir United se séparer du champion du monde, mais le défenseur devenu entraîneur pense que le joueur de 27 ans a encore de belles choses à faire à Old Trafford. Il le voit notamment former un formidable trio en milieu avec Fernandes et McTominay.

"J'adorerais voir Paul rester parce que je pense que c'est un joueur de qualité", a déclaré l'ancien international néerlandais dans un entretien à 'Goal'. "Les gens attendent beaucoup de lui et il y a beaucoup de critiques à son égard. Parfois, vous pouvez dire que c'est juste, mais d'autres fois, la critique qu'il reçoit n'est pas correcte. Je ne sais pas ce qui va se passer, bien sûr. Il doit déjà retrouver sa forme, mais je serais heureux s'il restait jouer encore une autre saison au club."

Stam a même une petite idée sur la façon dont il pourrait s'entendre avec son nouveau coéquipier : "Pogba est un joueur créatif, qui veut jouer un peu à sa manière, et parfois il faut lui donner ce petit peu de liberté. Si vous regardez Fernandes, Pogba et McTominay, je pense que ces trois ensemble au milieu de terrain pourraient être très intéressants. Fernandes pourrait jouer comme milieu de terrain et Pogba pourrait jouer comme l'un des deux éléments d'un milieu à plat."