Statistique surprenante pour Guardiola

Si la qualification de Manchester City pour les 8e de finale de la Ligue de Champions était déjà actée, un nul suffisait pour mettre le FC Porto (2e) à 3 unités.

Et c'est justement le résultat qu'on obtenu les Cityzens. Un 0-0 que Guardiola et ses hommes n'avaient jamais connu en Ligue ds Champions.

Pour l'entraîneur catalan, c'est même une première depuis février 2015 et un match face au Shakhtar Donetsk, il était alors à la tête du Bayern Munich. Dans les 58 matchs qui ont suivi, au moins un but avait été inscrit.

0 - Pep Guardiola has seen his side draw 0-0 in the Champions League for the first time in 59 games since a nil-nil against Shakhtar Donetsk in February 2015 when manager of Bayern Munich. Stalemate. pic.twitter.com/fnTDHigegi